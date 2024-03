Sortie 7ème promotion ENAP : 333 agents appelés à faire « preuve d’humanisme » devant les détenus

Devant la présence du directeur de l’école nationale d’administration pénitentiaire, l’inspecteur Mbaye Sarr, le directeur général de l’administration pénitentiaire a présidé à Sébikotane, la cérémonie de présentation du drapeau national aux élèves de la 7ème promotion de l’ENAP.

Cette promotion issue pour la majorité du recrutement direct a débuté sa formation à l’école après avoir vaillamment réussi un concours très sélectif rythmé par des épreuves physiques, écrites et un entretien avec un jury pour certains.

Elle compte aujourd’hui 333 récipiendaires prêts à intégrer le corps, l’effectif est composé de 47 femmes dont 12 inspecteurs, 5 directs et 7 professionnels, 10 contrôleurs dont 3 directs et 7 professionnels, 29 élèves agents administratifs dont 10 directs et 19 professionnels et 282 élèves surveillants et surveillantes.

Dans son allocution, le colonel Abdoulaye Diagne, directeur général de l’administration pénitentiaire a invité les nouveaux sortants à faire preuve d’humanisme devant les détenus.

« Depuis que j’ai pris fonction, je ne cesse de le répéter aux personnels, mon message reste le même, c’est-à-dire inviter l’administration à faire preuve d’humanisme dans ses rapports avec les détenus, nous gérons des gens certes qui ont perdu leur liberté, mais qui n’ont pas perdu leur diversité, aucun agent de l’administration pénitentiaire n’a le droit de parler mal aux détenus, n’a le droit de lever la main sur un détenu, n’a le droit d’insulter un détenu », assure le colonel.