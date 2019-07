Sortie 1ère promo Las Académie / Alioune Sarr : "N'oubliez jamais les règles d'éthique et de déontologie dans vos différents métiers"

Venu présider la sortie de la première promotion de Las Académie en partenariat avec l'Université de Thiès, le ministre du Tourisme et des transports aériens, Alioune Sarr, a lancé un message fort aux 27 étudiants sortants de Las Académie en les invitant au respect des règles d'éthique et de déontologie. "En cette étape importante de votre vie, je ne doute pas un seul instant que vous saurez mettre en application de façon efficiente, les compétences qui vous ont été procurées tout au long de votre carrière, dans le respect des règles d'éthique mais également de déontologie. Parce que un expert sans éthique est sans déontologie (…)", a-t-il préconisé. En effet, cette initiative devra

permettre de répondre aux besoins sociaux économiques du pays comme inscrit dans l'objectif du Plan Sénégal Émergent (Pse) tel que défini par le Président, Macky Sall. " Ainsi, ouvrir l’accès à des formations en gestion des aéroports à des jeunes universitaires de la région de Thiès où est localisée Las, relève d’une approche stratégique. Elle s’inscrit en droite ligne des objectifs du Pse définis par le Président, Macky Sall, qui a inscrit le capital humain comme le second axe du Pse", a conclu Alioune Sarr...