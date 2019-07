Sortie 1ère promo LAS Académie / Xavier Mary : "On ne pourra pas se développer si nous n'avons pas les compétences chez nous"

27 étudiants de la première session de LAS Académie ont reçu leurs parchemins de fin de formation aux métiers aéroportuaires et aéronautiques entre autres. Pendant six mois, plus de quinze modules de formation ont été dispensés par les professeurs de l’Université de Bogazici d'Istanbul et de l’Ernam de Dakar et par des experts de LAS. En effet, ce programme de formation qui entre en droite ligne avec la politique de Responsabilité sociétale d'entreprise, vise à renforcer les compétences dans le secteur de l’aviation et à les développer. D'après le Directeur général de Limak Aibd-Summa, Xavier Mary, " il est très important que nous ayons les compétences. Notre richesse ce sont les ressources humaines. Nous devons pour cela nous doter et doter le pays durablement de compétences dans le domaine de l'aéronautique. Car on ne pourra pas se développer si nous n'avons pas les compétences chez nous".