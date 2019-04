Sorti du gouvernement : Abdou Ndéné Sall exprime sa profonde gratitude au président Macky Sall pour la confiance

Monsieur le Président de la République, au moment de quitter mes fonctions de Ministre délégué auprès du Ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement chargé du Développement du Réseau ferroviaire, j’ai l’honneur de vous exprimer ma profonde gratitude pour la confiance et le soutien que vous n’avez cessé de manifester à mon égard depuis ma nomination comme Secrétaire d’État au Réseau ferroviaire national.

Tout au long de ces cinq années, j’ai, avec l’aide de mes collaborateurs, donné le meilleur de moi-même pour satisfaire les exigences liées à la réalisation optimale des projets ferroviaires auxquels je vous sais profondément engagé.

Pour tout cela, Monsieur le Président de la République, je vous réitère mes vifs remerciements et mes sentiments de profonde reconnaissance de même que ma totale disponibilité à vos côtés.

Je reste convaincu de la pertinence de votre grande ambition et de votre vision éclairée pour un Sénégal émergent.

Que Dieu vous accorde, à vous et au nouveau Gouvernement une éclatante réussite. Par la même occasion, je formule les vœux, les meilleurs, à l’endroit de votre famille.

Veuillez croire, Excellence, Monsieur le Président de la République, à l’assurance de ma très haute considération ainsi que de mon profond dévouement.



Abdou Ndéné Sall