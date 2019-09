Sorti de prison, Khalifa Sall s'est nuitamment rendu à Tivaouane

Après l'accueil triomphal auquel il a eu droit suite à sa sortie de prison, Khalifa Sall a tenu à être à Tivaouane. Il s'est rendu à la ville sainte nuitamment, signale Asfiyaghi.org.



Selon le site, l'ancien maire de Dakar s'est ainsi recueilli aux mausolées de son homonyme, Serigne Babacar Sy et de Seydi Hadj Malick. Un moment empreint d'émotion eu égard à ce qui lie Khalifa Sall et le premier Khalife de Maodo.



Un peu plus tôt, l'ancien édile de Dakar a reçu à Dakar, Cheikh Oumar Sy Djamil. Ce dernier est un fils de Serigne Moustapha Sy Djamil ibn Serigne Babacar Sy.