Sophie Gladima Siby sur la couverture électrique nationale : «Le taux d'électrification nationale est déjà de 76%...»

Le Sénégal fait un grand bond en avant dans son processus d’électrification nationale. C’est du moins l’avis de la ministre de l’énergie Sophie Gladima Siby. En effet, lors de la cérémonie de lancement du réseau des femmes et des jeunes dans les secteurs des énergies, le ministre a indiqué que le taux d’électrification nationale est de 76% à nos jours. «Les statistiques du secteur ont montré que le taux d'électrification nationale est déjà de 76% au Sénégal avec presque un accès Universel au niveau urbain».



Cependant, le ministre note que le grand défi reste le monde rural. Sur la scène continentale, le ministre renseigne que plus de 800 millions d’africains n’ont pas accès à l’énergie. «Le principal défi qui reste c'est la zone rurale dont le taux d'électrification est aujourd'hui de 58,2%. Plus de 800 millions d'africains n'ont pas accès à l'énergie. Et il est plus que temps que ces africains par leur volonté, puissent pousser pour que le continent noir puisse avoir cette lumière essentielle pour son développement ».



Dans ce cadre, Mme Aissa Kabo, représentant résident de la commission de l’UEMOA à Dakar rappelle que : « La commission a adopté ce que nous appelons une initiative régionale pour l'énergie durable afin de travailler aussi bien sur les énergies fossiles que sur les énergies renouvelables et assurer une couverture universelle en termes d'énergie ».





L’objectif visé à l'horizon 2030, selon toujours représentant résident de la commission de l’UEMOA, « c'est que l'ensemble des citoyens de l’UEMOA, puissent accéder à une énergie à bas prix au sein d'un vaste marché et que nous puissions produire une énergie propre qui s'appuie non seulement sur le partenariat public-privé mais aussi sur les jeunes et des femmes qui joueraient un rôle déterminant ».