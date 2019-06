Sonko raille la sortie de Kassé : « On va bientôt nous dire que Aliou Sall était chargé de lancer les missiles à la NASA »

Le leader de Pastef, Ousmane Sonko s’est marré de la sortie d’El Hadj Kassé, ministre conseiller, en charge de la communication du Président Macky Sall sur l’affaire Petro Tim, et les 250.000 dollars virés dans les comptes d’Agritrans. En conférence de presse cet après-midi, l’ancien candidat à la Présidentielle de Février dernier, n’a pas ménagé Aliou Sall, frère du Chef de l’État Macky Sall, qu’il a renommé « Monsieur Pétrole ». « On nous dit qu’il est devenu maintenant un consultant agricole » a-t-il raillé, faisant référence à la sortie de Kassé. « On va bientôt nous dire qu’il était chargé de lancer les missiles de la NASA, puisqu’il est mêlé dans tout », s’est-il moqué, en Ouolof.