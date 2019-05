Sonko aux militants et sympathisants : ‘’restez mobilisés et vigilants’’

Le leader de Pastef a invité les militants de son parti et de sa coalition à la mobilisation.

Ousmane Sonko les a surtout appelé à rester vigilants face aux manœuvres du pouvoir en place.

‘’Nous n’avons jamais accepté et nous n’accepterons jamais de subir l’agenda nébuleux de Macky Sall’’, dit-il.

Selon lui, l’agenda de leur coalition est de poursuivre et de parachever l’oeuvre qui consiste à débarrasser le Sénégal de ses entrepreneurs politico-affairistes.

Il renseigne d’ailleurs que son parti s’achemine vers un congrès dont la date sera communiquée incessamment.