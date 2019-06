Sonko alarmiste : « Tous les coûts des produits vont flamber, les sénégalais vont souffrir dans les 5 prochaines années »

Le leader de Pastef Ousmane Sonko en conférence de presse en ce moment au siège de son parti, a tiré sur la politique économique du Président Macky Sall et n’a pas varié sur les accusations à l’encontre de ce dernier et de son ministre de l’énergie Aly Ngouille Ndiaye.



Selon lui, l’exigence fondamentale c’est les renégociations de tous les contrats et ce dans tous les secteurs.



« Ce qui se passe avec notre or à Sabadola c’est la faute à Aly Ngouille Ndiaye. Ce qui s’est passé à Kédougou et à Tamba, le seul responsable c’est Aly Ngouille Ndiaye puisque c’est lui qui a signé avec les Chinois. Il faut que ces multinationales comprennent que l’Afrique qu’elles connaissaient n’est plus. L’exigence pour le peuple, tous ceux qui veulent se battre c’est la renégociation totale de l’ensemble des contrats, dans le domaine du fer, du pétrole et du gaz, dans le domaine du zircon, de l’or, du fer et des ressources halieutiques. Cela permettra de multiplier le budget du Sénégal du simple au double en cinq ans », a-t-il dit. « Vous vous rendrez compte que les sénégalais vont souffrir dans les 5 prochaines années, parce que tous les coûts des produits vont flamber, parce que Macky Sall n’a pas les moyens de sa politique, il s’est surendetté sur le dos des sénégalais, il n’a pas de marge fiscale. Il ne compte que sur l’augmentation des prix et des taxes pour essayer de financer quelques aspects de ce qu’il est en train d’exécuter », a-t-il martelé.