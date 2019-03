Sonko à l’assaut de la mairie de Ziguinchor ?

Candidat de SonkoPrésident, le leader du Parti Pastef est arrivé 3e au sortir de la présidentielle du 24 février dernier. Il a bénéficié de la confiance de 687 065 électeurs, soit 15,67%. Mieux, au moyen de ses 101 938 votes enregistrés, il a récupéré la région de Ziguinchor qui était jusqu’à la veille du scrutin du dimanche dernier dans le giron de Benno Bokk Yaakaar.



Mais celui qui doit craindre pour son avenir politique dans cette partie du Sénégal, c’est le nouvel allié de Macky Sall et non moins premier magistrat de la commune de Ziguinchor. Ousmane Sonko ne va pas se suffire de cette performance réalisée à Ziguinchor.



En perspective de la présidentielle de 2024 à laquelle il prendra sans doute part, l’ancien Inspecteur des Impôts est presque dans l’obligation de conforter sa base étant entendu que l’échiquier politique sénégalais veut qu’un leader politique soit déjà porté par son terroir. Il vient d’en trouver un très solide et tout porte à croire qu’il ira à l’assaut de la mairie de Ziguinchor à l’occasion des locales de décembre prochain.



Au-delà de la Commune de Ziguinchor, il faut s’attendre à ce que la coalition qui se formera autour d’Ousmane Sonko fasse basculer toutes les communes de région dans son escarcelle.