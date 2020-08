Sonatel revoit ses tarifs : L'offre ilimix de 4.500f est ramenée à 2.200f avec 50min d'appel et celle de 7.900f à 5.500f avec 3Go

L'Autorité de régulation des télécommunications et des Postes (Artp) a tenu une conférence de presse ce mercredi 26 août 2020 pour partager avec l'opinion publique les informations sur la nouvelle grille tarifaire de Sonatel.



Lors de son allocution, le directeur général Abdoul Ly a révélé que c'est suite à de nombreuses plaintes déposées par les associations de consommateurs et l'appel du Chef de l'Etat en conseil des ministres du 22 juillet 2020 consistant à veiller davantage à la qualité du service délivré par les opérateurs et aux tarifs appliqués aux consommateurs, que l'Artp a enjoint la Sonatel à rapporter ses nouvelles offres illimix.





Ainsi, il a révélé les résultats des interventions sur l'ensemble des offres ilimix : celle initiale de 1900 qui était passé à 4.500f est finalement ramenée à 2.200f pour l'offre dominante voix avec 50 minutes de communication voix tous réseaux et une baisse de volume data; celle de 5.900f qui avait migré à 7.900 est retombée à 5.500 pour l'offre dominante avec 3Go.



La Sonatel a par ailleurs proposé de nouvelles offres sur le marché. Grâce à l'intervention de l'Artp, les usagers disposent ainsi d'une large offre et cela va permettre aux consommateurs de choisir en fonction de leur poche...