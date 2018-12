Sonatel apporte son soutien aux enfants à mobilité réduite

– A l’ occasion de la, Sonatel procède à la cérémonie de remise officielle d’appareillages orthopédiques à l’Association Handisables International en faveur des enfants handicapés, ce lundi 03 Novembre 2018 à partir de 10H30 au Centre de rééducation fonctionnelle, infantile et Internat deC’est en présence de leurs proches ainsi que plusieurs partenaires des enfants handicapés de Ndiaganiao bénéficie de nouveaux équipements orthopédiques offert parà travers l’Association Handisables International qui a pour vocation d’apporter des soins de rééducation aux enfants handicapés du Sénégal. Celle-ci regroupe des équipes bénévoles pluridisciplinaires de médecins spécialistes, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, infirmières et appareilleurs venant de France.Fort de son engagement pour la diversité et l’inclusion des personnes à mobilité réduite, Sonatel soutient ainsi 60 enfants handicapés lors de la Journée Internationale des personnes handicapées célébrée ceà travers le monde. Cette remise symbolique permettra une meilleure prise en charge des patients de plus en plus jeunes et porteurs de handicap moteurs sévères nécessitant une prise en charge rééducative globale que l’association Handicap International reçoit.De par ce geste, Sonatel réaffirme son engagement profond à contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations et à marquer la Journée Internationale du Handicap, par une action à haute portée sociale.