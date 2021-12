Sonatel : Précisions sur les résultats de la campagne nationale de mesures diffusés par l’ARTP

De 2019 à 2021, Sonatel a investi plus de 230 milliards pour l’extension de son réseau permettant ainsi de dépasser chaque année les obligations réglementaires du cahier des charges. Par ce fait, elle respecte largement les engagements contenus dans le cahier des charges sur la couverture de la population en 2G, 3G, 4G et des villages de plus de 200 habitants en zones frontières.

Sonatel rappelle également l’ampleur de la couverture des services de données mobiles grâce à la 4G : 70% du trafic internet mobile de Sonatel passe par la 4G

La 4G offre bien plus de débits et de confort aux clients par rapport à la 3G

Les engagements de Sonatel par rapport au cahier de charges sur la 4G sont intégralement atteints pour l’année 2021 : Couverture population en 4G de 89% pour un objectif de 70% en 2021 Equipement 4G des 14 capitales régionales depuis 2018 pour une échéance de 2021 Equipement 4G de 4 axes routiers sur 9 en 2021

Au-delà de nos obligations réglementaires, nous avons déployé une technologie 4G de plus haut débit (4,5G) dans l’ensemble des capitales régionales.



Les résultats négatifs communiqués par l’ARTP sont en contradiction avec les bonnes performances mentionnées dans le rapport provisoire de l’ARTP sur les éléments suivants : Le taux de présence du signal du réseau Sonatel dans les zones peuplées est de 97% sur la 2G, 94% sur la 3G et 83% sur la 4G

Sonatel a de bonnes performances sur l’internet mobile avec une vitesse de connexion de 6,9 Mégabits/s au niveau national

Le réseau de Sonatel a une bonne qualité vocale sur l’ensemble du territoire national

Sonatel a obtenu un taux élevé de communications réussies au niveau national avec une performance de 98,98%

La méthode d’évaluation de certains critères ne reflète pas le niveau de couverture réel des réseaux : par exemple le rapport indique un taux de couverture intérieure 4G de 8% à Dakar, 1% à Fatick, 3% à Saint-Louis, alors que Sonatel a couvert en 4G la quasi-totalité de ces villes.

L’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) a communiqué ce jeudi 09 décembre 2021 les résultats de la campagne nationale de mesures de la qualité de service et de la couverture des réseaux mobiles.Les données diffusées résultent d’un rapport provisoire sur lequel Sonatel a émis des observations déjà communiquées à l’ARTP et est en attente du rapport définitif.Sonatel tient à rappeler qu’elle a, dès le départ, émis des réserves sur la méthodologie utilisée sur certains critères. Elle rappelle en particulier que les obligations de son cahier des charges concernent la couverture des populations et des principaux axes routiers au Sénégal et que les mesures présentées ont pu être réalisées sans tenir compte de ce critère.Sur l’ensemble des points soulevés par l’ARTP dans sa communication, Sonatel tient à apporter les précisions suivantes :Face à cette situation et convaincue que le dialogue permettra de résoudre cette incompréhension, Sonatel a déjà transmis ses observations à l’Autorité sur ce rapport et va poursuivre les échanges dans le but de lever les incompréhensions et afin de toujours mieux servir les populations sur l’ensemble du territoire national.