Sonatel Orange lance de nouvelles offres et réaffirme son soutien au plan de résilience de l’Etat contre la covid19.

L’histoire du numérique au Sénégal, c’est aussi l’histoire d’un engagement. L’engagement pris par le Groupe Sonatel d’accélérer la révolution numérique et la démocratisation de l’internet au Sénégal.







Baisse des prix de l’internet mobile : engagement tenu !







La démocratisation de l’Internet au Sénégal est une promesse tenue par Sonatel. Entre 2017 et 2020, Sonatel a mobilisé toutes ses ressources pour que la 4G+ soit disponible dans toutes les départements du Sénégal à des tarifs de plus en plus accessibles après le renforcement des réseaux 3G/4G et l’extension de l’ADSL et de la Fibre partout dans le pays. En 4 ans, les prix de l’Internet Mobile ont baissé en moyenne de 70% et ceux de l’internet fixe de 83% et le Sénégal a aujourd’hui des tarifs Internet parmi les plus bas d’Afrique.







Et notre réseau continue d’avancer là où ça compte pour vous ! Grâce à nos investissements au Sénégal, 7 Millions de clients dont 2,1 Millions de clients 4G se connectent aujourd’hui à l’internet haut et très haut débit grâce au réseau Orange.







Les 3 mois qui viennent de s’écouler ont accéléré la digitalisation de l’économie sénégalaise : nos clients ont fait montre d’une extraordinaire capacité de résilience et de créativité pour faire face à la crise sanitaire en utilisant avec ingéniosité les outils digitaux dont ils disposent. Nous avons ressenti leur demande d’être toujours plus connectés à Dakar, dans les régions, dans les villages. Aujourd’hui 8 internautes sur 10 au Sénégal utilisent internet via leur mobile. Pour autant la voix est aussi un lien culturellement très important pour eux. Et comme toujours, la qualité du réseau reste un essentiel pour eux. C’est pourquoi nous avons souhaité répondre à cette demande en repensant nos illimix, ces offres qui permettent de disposer de façon économique à la fois de l’abondance de la connexion, et de la voix, avec une qualité de service toujours conforme à leurs attentes







La gamme des illimix fait peau neuve avec six (6) nouvelles offres :



• Illimix jour 500F avec plus d’abondance internet : 300 Mo au lieu de 200Mo.



• 2 nouveaux Illimix semaines (valables 7 jours) :



➢ Illimix semaine 1300F Appels+ avec 200mn d’appels tous réseaux



➢ Illimix semaine 1300F Internet+ avec 2,5Go internet



• Deux nouveaux illimix Mois avec plus d’abondance internet :



➢ Illimix Mois 4500F (valables 30 jours) avec 10Go dont 5Go d’avantage nuit offert



➢ Illimix Mois 7500F (valables 30 jours) avec 23Go dont 15Go d’avantage nuit



• Illimix Mois 14900F avec plus d’abondance internet avec 50Go dont 30Go d’avantage nuit offert



• Un nouveau illimix mois 8900F spécifique aux clients Jamono Pro avec 25Go dont 15Go d’avantage nuit offert







Les principales nouveautés portent sur les 2 nouveaux illimix semaine qui ont été pensés pour satisfaire les besoins de chaque profil de client et sur les avantages « internet nuit » offerts dans les illimix mois pour encore plus d’abondance au bénéfice des clients.







De nouveaux forfaits Mixel ont été également introduits pour nos clients Kirène avec Orange pour apporter plus d’abondance et une meilleure maîtrise de leur budget.







La gamme Mixel Kirène avec Orange évolue comme suit :







➢ Le Mixel 490F est désormais valable 2jours, 24H/24 avec plus de volume d’internet : 250 Mo au lieu de 200Mo, 60 minutes d’appels et 100 sms valables vers tous les réseaux nationaux







➢ Deux nouveaux pass sont désormais disponibles au catalogue :



• Un nouveau Mixel semaine 690F avec 100 minutes d’appels et 100 sms vers tous les réseaux nationaux + 500 Mo, valables 7j, 24H/24



• Un nouveau Mixel mois 1690F avec 180 minutes d’appels et 100 sms vers tous les réseaux nationaux + 2Go, valables 30j, 24H/24







Sonatel renforce son soutien au plan de résilience de l’Etat contre la Covid19.







En accord avec l’ARTP, la gratuité des Pass EDU va être prolongée pour sécuriser le télé-enseignement. Les Pass EDU donnent un forfait mensuel d’un (1) Go avec des contenus éducatifs de standard international.







Nous avons également ajouté la chaîne Télé-école du Ministère de l’Education nationale dans le bouquet silver de la Télé Orange (TVO). Il s’agit d’un bouquet gratuit.







En outre, grâce à un partenariat avec Sonatel Orange qui a mis à sa disposition des forfaits sur mesure à un tarif très réduit, L’Etat du Sénégal connecte gratuitement 120.000 étudiants et enseignants du Supérieur pour leur faciliter l’accès aux ressources pédagogiques mises en ligne dans les différentes plateformes des établissements d’enseignements supérieurs.







Sonatel continue à être engagée dans la lutte contre la pandémie en étant maintenant son support aux autorités sanitaires et en étant un acteur responsable. D’ailleurs, un forfait 1GO mensuel (renouvelable à souhait), dénommé PASS MSAS est offert à tous les abonnés pour consulter le site du Ministère de la Santé et de l’Action sociale.







Sonatel maintient également son effort d’investissement et continue à diffuser la Fibre dans les régions du Sénégal avec l’ouverture effective du service à Saly et Thies et bientôt à Saint Louis. Et, nous vous donnons rendez-vous à très court terme pour vous offrir plus d’abondance dans l’internet fixe. Le meilleur est encore à venir !