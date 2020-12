Sonatel Ci Sunu Gokh : Investissements Réseaux – RSE

1100 cahiers 32 pages

1100 cahiers 50 pages

1100 cahiers 100 pages

1100 cahiers 200 pages

1100 kits scolaires de Géométrie (équerres, compas, règles et rapporteurs)

Dans le cadre de son programme de visite dans les différentes localités sous le concept Sonatel ci Sunu Gokh, la Direction Générale de Sonatel était à Kédougou ces 3 et 4 décembre 2020. Elle a rencontré son personnel, ses différentes parties prenantes dont les partenaires distributeurs et divers acteurs de développement de la Région. Sonatel en a profité pour remettre du matériel scolaire à l’Inspection d’Académie Régionale dans le cadre de ses actions RSE. En rencontrant le Gouverneur de la Région de Kédougou, le Directeur Général de Sonatel a saisi l’occasion pour faire le point sur les investissements réseaux dans cette zone sud-est du Sénégal.Sonatel a profité de la présence de son Comité de Direction de Kédougou pour doter en matériels scolaires l’Inspection d’Académie de Kédougou qui a décidé de les distribuer aux élèves de l’école Nouhou de Fadiga en périphérie de la Commune. Ce don est composé de :Sonatel en a également profité pour recueillir les besoins des populations et autorités de la région qui seront soumis à notre Fondation pour étude et ainsi contribuer à améliorer leur bien-être avec des réalisations dans les domaines de la Santé, de la Culture et de l’Education.Des investissements massifs sur les réseaux de Sonatel dans la zone Sud-Est du Sénégal sont réalisés en 2019 et 2020 et d’autres sont en cours d’exécution pour aboutir à une couverture étendue et une qualité améliorée dans toute la zone régionale de Kédougou. Il s’agit de l’extension et de la densification des réseaux 2G/3G/4G en zone urbaine et rurale ; en plus des nouveaux sites 2G/3G/4G installés. La zone rurale de la région est érigée en priorité avec le déploiement de structures adaptées 2G/3G pour l’extension de la couverture et le renforcement de la qualité de service dans des villages jadis enclavés et frontaliers du Mali ou de la Guinée. La densification des sites 3G et 4G afin d’apporter plus de capacité pour l’internet mobile vient compléter ces extensions et densifications auxquelles Sonatel ajoute le déploiement de sites 4G+ sur plusieurs sites pour une qualité de service exceptionnelle dans la zone Sud-Est où les clients orange seront mieux connectés et communiqueront facilement. Pour l’amélioration continue de la connectivité de la région, le déploiement de la Fibre d’orange dans la zone de Kédougou ville est en cours.La Direction Générale de Sonatel a rencontré plusieurs distributeurs de Kédougou et se réjouit du renforcement du partenariat qui les lie et qui répond à l’ambition de Sonatel d’arriver à un bon maillage du territoire dans la disponibilité de ses produits et services pour les populations parmi lesquelsLancé en phase pilote en Août 2018, l’offre de kits solaires individuels Orange Energie transforme de manière significative la vie des populations au Sénégal. Orange Energie est une offre de Kits solaires SHS (Solar Home System) pour les foyers et les petits commerces en zone rurale. En plus de la batterie et du panneau solaire, les kits sont accompagnés d’équipements (lampes, chargeur de téléphone, Ecran Téléviseur, radio, torche...) permettant de disposer d’électricité pour moins de 130F par jour pour le kit Eclairage, 230F par jour pour le Kit Confort (Eclairage + Radio + Torche) et 480F par jour pour le Kit TV.Aujourd’hui des milliers de foyers sont équipés des offres Orange Energie au Sénégal et dans la sous-région. Sonatel contribue, ainsi, à l’accès à l’électricité, au développement des énergies renouvelables dans la zone et l’accès à des services comme la TV et demain l’Internet ou les contenus. Cette offre est actuellement commercialisée dans plusieurs régions dont Kédougou et une promo très intéressante pour les populations sur les frais d’accès est en cours avec nos équipes locales qui vont à leur rencontre.Dans le cadre du mois de générosité #WeeruTerangaay Orange, le Directeur Général de Sonatel a rendu visite à 2 clients à Kédougou parmi les plus anciens pour leur remettre trophées de reconnaissance et cadeaux. Pour rappel, depuis ce 19 Novembre et jusqu’au 17 décembre, Sonatel mobilise toute ses forces vives pour célébrer parmi les plus fidèles de ses 10,5 millions de clients, partenaires et héros du quotidien dans toutes les régions.La proximité avec les populations est mieux renforcée à l’image de la rencontre du Directeur Général et de son Comité Directeur avec tout le personnel de la zone Sud-Est. Le Directeur a rappelé l’importance accordée au capital humain, notamment dans cette grande région.A travers ces actions, Sonatel renforce sa position d’acteur majeur de l’écosystème numérique et de la RSE dans toutes les collectivités territoriales.e-mail : ServicePresse.SONATEL@orange-sonatel.com