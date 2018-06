Sonatel Academy : Sortie de 48 étudiants formés en web informatique

Ils ont bouclé les six mois de formation offerte par la Sonatel Académie. Une formation intense axée sur le développement web afin de préparer ces jeunes étudiants à être plus opérationnels et à s'insérer le plus rapidement possible dans le marché de l'emploi.

Sonatel Academy a été construit par la Sonatel dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise. Dans ce centre, les jeunes étudiants y sont formés gratuitement. Grâce à cette formation ils peuvent créer des applications mobiles.

Au terme de cette session de formation ces étudiants se disent satisfaits de la qualité de formation qui leur est offerte...