Sonacos Lyndiane : Du 1er au 12 décembre, l'usine n'a réceptionné que 400 tonnes de graines d'arachide

Ça craint à la Sonacos Lyndiane de Kaolack. En cause, depuis le démarrage de la campagne de commercialisation de l'arachide jusqu'à la date du 12 décembre, l'usine n'a réceptionné que 400 tonnes, ce qui fait un total de 16 camions.



D'après notre source, cette situation reste un échec total, compte tenu de la capacité de réception de l'usine, avoisinant 800 tonnes par jour( la cadence journalière).



Selon la même source, le problème de la Sonacos SA est surtout lié à la vétusté de ses installations. Et l'enveloppe financière de 600 millions, annoncée pour le renouvellement des unités, n'est presque rien du tout par rapport à l'ampleur des dégâts causés par le récent incendie enregistré au niveau du 'poste courant' poussant la direction à se rabattre sur des groupes électrogènes. À cela s'ajoute l'achat de quelques machines à coût de milliards, faisant défaut depuis des années.



Et les autres huiliers n'étant pas en mesure de réceptionner les graines d'arachide, attendent sagement la réaction de l'État qui doit éponger sa dette d'1 milliard 400 millions de FCfa.