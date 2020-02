Mouvement national des femmes républicaines : communique de presse

La gratuité de la chimiothérapie dans le traitement des cancers féminins ;

L’initiative de la loi criminalisant le viol et la pédophilie, votée à l’unanimité par l’Assemblée Nationale le 31 décembre 2019 et promulguée le 10 janvier 2020.

Pour la première année d’exercice du quinquennat 2019-2024 qu’il a dédié aux femmes et aux jeunes, le Chef de l’Etat a pris d’importantes mesures d’amélioration des conditions de vie des populations en général et, en particulier des femmes et des filles.Parmi celles-ci, on peut citer pour s’en féliciter :Appréciant ces nouvelles avancées dans la promotion et la protection des droits de la femme et de la fille dans le contexte de la célébration du 25anniversaire de la Déclaration de et du Programme d’action de Beijing, les femmes républicaines renouvellent leurs remerciements au Chef de l’Etat Son Excellence Monsieur Macky SALL Président de la République et le félicitent pour sa vision et son engagement au service des sénégalaises et des sénégalais.Le mouvement national des femmes de l’APR fortement mobilisé pour faire encore avancer les idéaux du parti faits, notamment, de travail, de solidarité et de dignité, approuve l’exclusion des rangs du parti, de Monsieur Moustapha Diakhaté dont les agissements ont fini de convaincre sur la nécessité d’une telle décision.Le mouvement national des femmes de l’APR appelle tous les camarades à la discipline, à l’union et au travail pour accompagner le Président Macky SALL dans la réalisation de tous les objectifs du PSE, et pour maintenir la dynamique de progrès partagé dans « un Sénégal de tous et un Sénégal pour tous ».Les femmes républicaines saluent en même temps les mesures d’amélioration de la gouvernance des affaires publiques et se félicitent de la décision prise par le Chef de l’État, d’instituer une commission pour veiller au suivi des recommandations issues des missions de contrôle en vue d’en tirer les meilleurs enseignements pour l’avenir de la Nation.Le mouvement national des femmes de l’APR félicite les militants et les militantes du département de Rufisque pour le très grand succès qui a marqué les activités de démarrage de la tournée nationale d’information et de remobilisation initiée par la Présidente Madame Ndèye Saly Diop DIENG par ailleurs Ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants.Le mouvement national des femmes républicaines appelle tous ses membres et sympathisants à s’engager résolument dans la mobilisation citoyenne autour des journées de la propreté instituée par le Chef de l’Etat le premier samedi de chaque mois pour un Sénégal zéro déchets, et plus généralement pour la réalisation du programme des cinq (5) initiatives majeures, des trois (3) programmes sectoriels et des cinq (5) accès universels.