Son procès fini, Gadio va rentrer au Sénégal

Le procès de Patrick Ho, l’homme d’affaires chinois poursuivi pour corruption aux États-Unis, a été bouclé hier, mercredi 5 décembre. Le mis en cause a été reconnu coupable.



Libération, qui donne l’information, rapporte que Ho est cependant blanchi de l’accusation selon laquelle il aurait versé 2 millions de dollars (un peu plus de 1 milliard de francs Cfa) au Président tchadien, Idriss Déby, pour avoir des contrats miniers.



Le journal précise que l’homme d’affaires chinois sera édifié sur son sort le 14 mars prochain, date à laquelle le tribunal lui notifiera sa peine, qui variera entre 5 et 20 ans de prison ferme.



Accusé puis blanchi avant de devenir témoin à charge du procès Ho, Cheikh Tidiane Gadio, lui, pronostique Libération, « peut désormais rentrer tranquillement au bercail ».