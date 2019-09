Son image utilisée comme photo de couverture sur Facebook par un insulteur du marabout Sangue Babacar Ndiaye, Cheikh Traoré craint pour sa vie

Il a joint la rédaction de Dakaractu pour nier être le propriétaire du compte pourfendeur de ce guide religieux, affilié à la confrérie tidiane, spécifiquement la branche des Niassène.

Notre interlocuteur dit avoir été avisé avant hier par un gendarme de la Section de recherches qui lui aurait même envoyé des captures d'écran des agissements du quidam qui utilise son image sur Facebook pour ternir la réputation du marabout Sangue Babacar Ndiaye.

Son sang n'a fait qu'un tour lorsqu'il a fait un tour sur la page indiquée et a vu que son image est utilisée comme photo de profil et de couverture par l'insulteur du marabout qui se proclame « Khoutbou zamane ». Une « usurpation » que Cheikh Sami Traoré déplore d'autant plus qu'il se dit très à l'aise avec toutes les confréries du Sénégal. « Je ne suis en conflit avec aucune confrérie du Sénégal. D'ailleurs, je me rends souvent à Touba et ma femme est affiliée à Ndiassane », se défend le chef d'Entreprise qui est convaincu que « quelqu'un cherche à me nuire à travers cette opération ».

De toute façon, Cheikh Traoré n'entend pas laisser cette affaire sans suite. « Je vais porter plainte », promet-il.