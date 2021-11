Son cortège arrêté à la Medina: Barthélémy Diaz et Ousmane Sonko embarqués dans une maison à la rue 7.

Le cortège du maire de Mermoz Sacré Cœur Barthélémy Diaz a fini sa course à la Médina. Au moment où ces lignes sont écrites, Barthélémy Diaz, Ousmane Sonko et quelques de leurs gardes corps sont embarqués dans une maison à la Médina Rue 7 angle Blaise Diagne en face du stade Iba Mar Diop. Ils ont été rejoints sur place par Déthié Fall, mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi. Sur place les éléments de la Brigade d'Intervention Polyvalente sont venus en renfort très massivement. Plusieurs véhicules de forces de l'ordre sont stoppés dans les différentes voies qui mènent à la rue 7. Barthélémy Diaz et compagnies vont-ils être arrêtés après cette course poursuite avec les éléments de la BIP dans les artères de la capitale ? Affaire à suivre!