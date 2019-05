Son brassard de capitaine retiré, Asamoah Gyan tourne le dos à la sélection Ghanéenne

L’emblématique attaquant et capitaine des « Black stars » Asamoah Gyan a officiellement annoncé sa retraite internationale. Une décision brusquement prise par le joueur suite à une affaire de capitanat. En effet, Gyan, capitaine de la sélection Ghanéenne depuis pas mal d’années, a vu son « précieux » lui être retiré et confié à un autre, par le sélectionneur en vue de la CAN 2019. Chose qu’il n’a pas du tout digérée, semble-t-il…

« Après avoir consulté ma famille et mon team… si la décision du sélectionneur est de confier le capitanat pendant le tournoi à un autre joueur alors que j’ai été retenu, je désire me retirer », a déclaré l’attaquant âgé de 33 ans.

« Je désire aussi me retirer de l’équipe nationale définitivement

», conclura-t-il