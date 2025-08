Somone: fin de cavale pour P.O.Lo, l’un des plus voleurs de la zone !

Les habitants de la Somone peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Suite à l'arrestation, par la police de Saly Portudal, d'un des plus grands malfaiteurs de la zone. Se disant commerçant, Pape Ousmane Lô avait fini d'installer la psychose chez les riverains de cette partie de la Petite-Côte. L'homme, voleur irréductible, ne laissait aucune chance à ses victimes, parmi lesquels, ses propres amis: Devant la barre du Tribunal de Mbour, il a répondu de trois dossiers de cambriolage orchestrés en une même soirée, a rapporté l’Observateur dans sa parution de ce samedi.











Pas de pitié devant ses victimes







Sa fameuse journée de travail commence en début de soirée du 28 avril dernier. Pape Ousmane Lô qui sait son ami Lamine N, absent de son domicile, y débarque vers 18h. Il maîtrise et les configurations du lieu et les habitudes de son ami, il n'a donc aucun mal à trouver la somme de 250 000 FCfa caché sous le réfrigérateur de la maison. Son premier coup réussi, il amorce le deuxième, vers 3h du matin. Cette fois, sa cible est son voisin, Moussa T, qui tient une bijouterie dans le quartier. Pape Ousmane bénéficie de la complicité de son acolyte, en cavale, pour dérober six chaînes en plaqué or, estimées plus tard à 500 000 FCfa par le propriétaire.







C'est l'aube, mais l'homme pense encore à un troisième et dernier coup. Pour fêter sa réussite, Pape Ousmane s'invite dans un bar où éclate une bagarre entre deux clients éméchés. Profitant du chaos, il soutire son téléphone portable à l'un et son collier à l'autre. Au petit matin du jour suivant, le détrousseur aura déjà bazardé presque tout le produit de ses larcins, il sera perdu par le receleur du téléphone.











Les multiples plaintes qui font tomber le malfaiteur







A la suite des plaintes de toutes les victimes, informe l’Observateur, la police de Saly Portudal est déjà sur le coup dès le lendemain. Une réquisition faite permet d'interpeller le receleur qui, à son tour, conduit les enquêteurs au domicile du voleur. Il sera tout autant perdu par un des colliers en plaqué or offert à sa future belle-mère et que reconnaîtra le bijoutier.







Au tribunal, les témoignages à charge s'enchaînent et Pape Ousmane n'a d'autre choix que d'avouer. Le Procureur a requis deux ans de prison ferme pour les deux cambriolages et l'application de la loi pour l'agression avec vol. Toutes peines confondues, Pape Ousmane Lô a écopé d'une condamnation de 3 ans de prison ferme.