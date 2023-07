Somone : "Un parlementaire doit savoir toucher à tout" (Baba Sall, vice président Assemblée)

Un atelier de renforcement de capacité des parlementaires va leur permettre de bien pratiquer le vote, le suivi et l'évaluation du budget. Cet atelier a été rendu possible grâce à l'appui de l'Usaid

"C’est une rencontre très importante. Elle va nous permettre de bien pratiquer ce qui est attendu de nous, c’est-à-dire l’examen, le vote, le suivi et l’évaluation du budget. Ce sont des questions importantes pour un parlementaire. Un parlementaire doit savoir toucher à tout. Et c’est pour renforcer nos capacités. Ça va nous permettre d’échanger avec les collègues députés en terme de difficultés. Il ne faudrait pas qu’on se limite à cette activité avec le partenaire, l'Usaid. Nous sommes à deux mois de l’exercice des marathons budgétaires et nous souhaitons qu’après cet exercice, qu’il y ait d’autres formations qui seront de nature à renforcer de façon continue les acquis afin que les parlementaires soient au parfum de ce qui doit être fait quand ils seront saisis lors des différents votes de budgets sectoriels.

C’est la nouvelle législature qui n’a fait qu’une seule année. Donc vous voyez, nous remercions l’Usaid. Je voudrais insister sur le fait que l’Usaid puisse, après les sessions de l’assemblée, faire au moins deux rencontres avec la commission qui pourra également ressortir quelques difficultés pour voir comment les aider à les résoudre. C’est un plaisir pour l’AN d’avoir ce soutien, cet accompagnement de l’Usaid et je voudrais dire toute ma satisfaction pour avoir présidé ce matin au nom de notre président Amadou Mame Diop.

Je suis député du parlement de la CEDEAO depuis plus de 15 ans. Les procédures ne sont pas les mêmes, alors on ne peut pas faire le parallélisme. C’est un peu différent, là c’est à l’échelle d’un pays, contrairement à la Cedeao qui regroupe 15 pays", a dit le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Baba Sall...