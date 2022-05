Ce samedi 21 mai 2022 coïncide avec la cérémonie d'installation de monsieur Doudou Fall comme délégué de quartier à Kanda. Le choix du maire porté sur lui est motivé par son expertise et son parcours.

Affecté à Somone en 1991 comme enseignant, monsieur Fall est considéré par ses anciens élèves comme un excellent enseignant et un père.



Doudou Fall s'est illustré, également, dans la vie associative. Il est membre fondateur de l'ADS où il occupait la présidence de la commission éducation et culture. Il est avec Mame Balla Niang et Liliane Duval à l'origine de la création du collège Ngaparou/Somone. Avec Papa Djibril Sadji, il est l'origine de la création de l'école Somone 2. Avec la même personne, il est à l'origine du remplacement des 4 classes de Somone 1 qui étaient en crintin cimenté. C'est lui et Mame Balla qui ont initié la construction du bâtiment de la maison des femmes. Il a également été l'initiateur du festival Somone art. En plus de cela, monsieur Fall a fait parrainer beaucoup d'élèves dont certains sont, maintenant, des cadres.



Le nouveau délégué de quartier de Kanda est aussi un peintre et céramiste. Il a fait des expositions dans plusieurs pays africains, européens et asiatiques.



Le Maire nouvellement élu en a profité pour aborder plusieurs sujets qui touchent la politique, le foncier l'assainissement.. "Ces délégués de quartier installés n'est rien d'autre que la correction d'irrégularités car d'autres personnes signaient à la place des délégués décédés. Donc nous ne sommes pas dans la logique de combattre qui que ce soit. D'autre part, il urge de taire nos querelles car les défis sont nombreux et l'attente est là. Il y a des problèmes qui touchent notre commune par exemple la problématique de la délimitation de la commune de Somone. Donc j'invite les autorités à nous accompagner mais aussi, j'invite les jeunes à éviter les manipulations ... Somone est une est indivisible...la seule chose qui importe c'est de travailler pour le développement de notre commune", a conclu Salif Diouf...