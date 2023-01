Sommet sur l'Alimentation en Afrique/Dakar 2 : « Une occasion pour donner une nouvelle confirmation à l'engagement du Président de la République" (Aly Ngouille Ndiaye, MAERSA)

Le deuxième Sommet Dakar Pour l'Alimentation va se tenir du 25 au 26 janvier à Dakar. Cette rencontre qui est co-organisée par le Sénégal et la Banque Africaine de Développement (BAD) va réunir plus d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernements africains, le Président de la BAD, le DG de la FAO, le Président de la Banque Islamique de Développement (BID), l'Irlande, la Serbie, et d'éminents experts dans divers domaines dont l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'aquaculture, l'économie, la coopération et les finances etc."

Ce sera une occasion pour donner une nouvelle confirmation à l'engagement du Président de la République Macky Sall, dans son élan de faire de l'agriculture, un moteur de développement, et de la souveraineté alimentaire, un objectif de premier plan", annonce le Ministre de l'Agriculteur, Aly Ngouille Ndiaye. Ce sera un rendez-vous à laquelle plus d'une quarantaine de pays vont prendre part ." Le Sommet Dakar 2 est donc un événement continental axé sur l'action, engageant les Chefs d'État et de gouvernements africains afin de mobiliser les ressources des gouvernements, des partenaires techniques et financiers, du secteur privé et des collectivités territoriales pour exploiter le potentiel agricole et alimentaire de l'Afrique. Vous conviendrez avec moi que le monde a besoin de l'Afrique pour régler la question de la faim comme le stipulent les Objectifs du Développement Durable (ODD)", a-t-il laissé entendre devant son collègue Ministre de la pêche. C'était lors d'une rencontre tenue avec la presse ce 23 janvier en prélude à cette rencontre internationale qui va se tenir au centre Abdou Diouf de Diamniadio.