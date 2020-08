Sommet extraordinaire sur le Mali / Les premiers mots du président Mahamadou Issoufou.

En ouverture du sommet extraordinaire des Chefs d'État et de gouvernement sur le Mali, en visioconférence, le président Issoufou Mahamadou, Président de la République du Niger, Chef de l'Etat, Président en exercice de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), a fait ses remarques sur la situation au Mali sans entrer dans le fond du rapport de la mission de la CEDEAO qui doit être présenté par le président Goodluck Jonathan.



« Pour un pays, le putschisme est une grave maladie. Pour en guérir, une seule ordonnance : les sanctions. Elle est certes amère, mais n’en est-il pas ainsi en médecine, pour beaucoup de maladies ? C'est ce que notre organisation commune a compris lors de sa visioconférence du 20 Août 2020, en condamnant fermement le coup d’État, en demandant instamment la libération du Président de la République malienne Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta » rappelle-t-il à ses pairs.



Poursuivant, il dit avec amertume que « si nous pouvons considérer que la question de la libération du président Ibrahim Boubacar Keïta et celle de sa restauration dans sa fonction sont ainsi résolues, il n'en est pas de même pour celle du retour à l'ordre constitutionnel qui suppose le retour des militaires dans leurs casernes »



Selon lui, la junte « refuse de regagner les casernes » alors que le pays est en guerre, ce qui exige, plus que jamais, que l'armée se concentre sur sa mission traditionnelle, surtout que l’ennemi fourbit ses armes et cherche à exploiter le vide institutionnel actuel pour pousser son avantage.