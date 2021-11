Sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation au Mali et en Guinée: Le président Macky Sall salue les grandes décisions de l’organisation.

Le président de la république, Macky Sall a pris part ce dimanche au sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation politique au Mali et en Guinée. La réunion des chefs d’Etats de l’Afrique de l’Ouest dans laquelle, un certain nombre de décisions sur les deux pays aux coups d’Etats récents ont été prises, a également été l’occasion pour le président Macky Sall, de manifester son accord.



« J'ai pris part ce 7 novembre au sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation au Mali et en République de Guinée. Ainsi, je salue les décisions fortes prises par l'organisation pour exiger le rétablissement de l'ordre constitutionnel dans les deux pays » s’est réjoui le 4e président du Sénégal qui devra faire son retour le même jour de cette rencontre Africaine.