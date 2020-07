Sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la crise malienne : Les chefs d’État reconduisent les recommandations de Goodluck Jonathan.

Après une mission de médiation aux allures de prise de température jeudi dernier, la Conférence des Chefs d’État de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest s’est réunie ce lundi 27 juillet en sommet extraordinaire pour discuter essentiellement de la crise malienne.



Après un examen minutieux de la situation, les chefs d’État ont appelé tous les acteurs de la crise à « un sursaut pour protéger leur pays de périls graves auxquels il se trouve exposé ». « Nous les avons engagés à éviter les violences et à privilégier le dialogue », poursuit le président nigérien, en sa qualité de président en exercice de la Cedeao.



Les présidents qui étaient en visio-conférence ce matin, ont en outre « décidé de soutenir toutes les propositions faites par la Médiation de la Cedeao conduite par le Président Goodluck Jonathan ».



À cet effet, ils ont demandé à ce que les 31 députés dont l’élection est contestée y compris le président du Parlement soient démis. « La majorité devra mettre tout en œuvre pour obtenir cette démission qui ouvrira la voie à des élections partielles », ajoute la Conférence des Chefs d’État de la Cedeao qui demande aussi une « recomposition rapide de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions constitutionnelles du Mali ».



En sus, la mise en place « rapide d’un gouvernement d’union nationale avec la participation de l’opposition et de la société civile » fait aussi partie des recommandations des présidents qui insistent sur la participation du M5-RFP dans ce gouvernement « en vue de contribuer au règlement des problèmes de gouvernance qui affectent le Mali ».



Les chefs d’Etat se sont prononcés en faveur de l’installation d’une commission d’enquête pour faire la lumière sur les violences ayant entrainé des décès et des blessés les 10,11 et 12 juillet dernier ainsi que les destructions des biens publics et privés.



Tout cela doit être supervisé par un comité de suivi qui comprendra des représentants du gouvernement, du Parlement, de la Société civile, de la Magistrature et du M5-RFP.



La Cedeao n’exclut pas de sanctionner tout contrevenant à ce « processus de normalisation de cette crise » dont la mise en œuvre ne devrait pas aller au-delà du 31 juillet prochain.