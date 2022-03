Sommet extraordinaire de la CEDEAO : le Président Sall est à Accra

Le Président de la République Macky Sall a quitté Dakar ce vendredi 25 mars 2022 pour prendre part au sommet extraordinaire de la Cedeao à Accra sur la situation politique au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, informe une note de la Présidence de la République.



Le retour du Chef de l’État est prévu le même jour.

Ce sommet ne verra cependant pas, la présence du Président de la transition Malienne, le Colonel Assimi Goïta qui a décliné l’invitation, promettant cependant d’« interagir » lors du sommet « par visioconférence sur tout point relatif à la situation au Mali... »



La délégation ministérielle qui devait être conduite par le ministre des affaires étrangères et de la coopération de la République du Mali, Abdoulaye Diop, ne sera pas elle aussi de la partie. Le format du Sommet étant un huis clos entre Chefs d'État, la participation de la délégation ministérielle Malienne n’est plus nécessaire, avait annoncé le ministre...