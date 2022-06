Sommet du G7 : À Munich, le président Macky Sall s’est entretenu avec David Malpass, président du Groupe Banque Mondiale.

Le chef de l’État Macky Sall est arrivé cet après-midi à Munich sous invitation du chancelier de la république fédérale allemande, Olaf Schölz. Le président en exercice de l’Union Africaine va prendre part à la session élargie du sommet du G7 au pied des montagnes bavaroises. En marge de ce sommet, le président Macky Sall aura plusieurs entretiens dans le cadre de la coopération bilatérale.



Juste après son arrivée, Macky Sall a eu une rencontre avec David Malpass, président du Groupe Banque Mondiale. Une discussion conviviale qui s’est déroulée autour des sujets de coopération bilatérale illustrée par un récent appui budgétaire de la Banque mondiale au Sénégal pour soutenir son effort de résilience face à l'impact Covid. La situation en Afrique, notamment l'impact Covid et la guerre en Ukraine avec de sérieux risques de crise alimentaire, ont également été soulevés. Dans la perspective d’accompagnement des pays touchés fortement par la pandémie de Covid-19, une prochaine réunion de haut niveau IDA 20, le 7 juillet à Dakar avec la participation de Chefs d’État et de gouvernement. Un sujet qui a été aussi débattu par le président Macky Sall et le président D. Malpass.



À son arrivée au centre-ville de Munich où il va séjourner pendant ce sommet, le président Macky Sall a été accueilli par la communauté Sénégalaise venue lui témoigner sa fierté.