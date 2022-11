Sommet du G20 à Bali : Les modalités d’adhésion de l’Afrique aux économies développées seront étudiées au prochain rendez-vous prévu en Inde

Le président Macky Sall, président en exercice de l’Union Africaine, après son plaidoyer pour l’obtention par l’Afrique d’un siège permanent au sommet du G20, a vu sa demande prise en compte. En effet, les leaders des grandes puissances vont examiner les modalités d’adhésion de l’Unité Africaine au courant du prochain sommet prévu en Inde.

Cette dernière va d’ailleurs succéder à l’Indonésie qui voit son sommet se terminer ce mercredi. Au terme de ce sommet d’ailleurs, l’Inde qui a pris le témoin à travers son Premier ministre Narendra Modī , se fixe comme agenda, les débats sur la paix et la sécurité. Le président Macky Sall pour sa part, a défendu et porté la candidature de l’Union pour siéger au G20 en tant que membre permanent.





Le G20 est un cadre d’échanges sans règlement intérieur écrit qui définit les modalités d’adhésion de ses membres et dont les décisions sont adoptées par consensus...