Sommet Union Africaine, émigration irrégulière et rapatriement de corps : Le grand oral de Me Aïssata Tall Sall.

À l’Assemblée nationale pour les besoins de l'adoption de sept projets de texte qu'elle défendait, le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur a passé en revue l'essentiel des questions liées directement à son département ministériel, notamment la question de l'émigration irrégulière et ses chiffres qui inquiètent la planète, le prochain sommet de l'Union Africaine et le rapatriement des corps.



Pour la cheffe de la diplomatie sénégalaise, le président Macky Sall a accordé une attention particulière au rayonnement de la diplomatie du pays...