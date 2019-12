Sommet : Matar Bâ lance le prochain cinquantenaire de la Confejes.

La Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (Confejes) qui célèbre cette année son cinquantenaire à travers une série d’activités, s’est ouverte hier à Dakar, pour prendre fin le 7 décembre prochain. Le thème de cette année est : «Quel impact sur la Jeunesse et le Sport dans l’espace francophone.» En effet, la Confejes qui a son siège à Dakar, a procédé à quelques activités ces derniers jours avec notamment une randonnée pédestre qui a eu lieu dimanche dernier. La cérémonie de clôture qui s’est déroulée aujourd’hui a été présidée par le ministre des sports Matar Bâ qui représentait le président Macky Sall, avec à ses côtés les ministres des sports et de la jeunesse de la Guinée, du Burkina Faso, du Tchad, du Bénin etc…