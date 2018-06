Sommet Donald Trump-Kim Jong Un : la poignée de main historique a eu lieu

Le président des États-Unis et le dirigeant Nord-Coréen ont échangé une poignée de main historique peu après 3h dans la nuit de lundi à mardi. La rencontre se poursuit.



Un événement historique s'est tenu cette nuit à Singapour. Pour la première fois, un président américain en exercice et un leader nord-coréen ont échangé une poignée de main. Cette image symbolique et longtemps inimaginable, après des décennies de tensions liées aux ambitions nucléaires de la Corée du Nord, marque l'ouverture d'un sommet lourd d'enjeux pour l'Asie et le monde.





Les principales infos à retenir

Le premier entretien a duré cinquante minutes

Les deux délégations discutent de la dénucléarisation de la Corée du Nord

Trump promet une "relation formidable" entre eux

Un premier entretien d'environ 50 minutes.Le premier entretien, en tête-à-tête entre Donald Trump et Kim Jong Un s'est terminé vers 4h, heure française, après environ cinquante minutes. Le président des Etats-Unis et le dirigeant de la Corée du Nord ont ensuite entamé une réunion avec leurs équipes, avant un déjeuner de travail qui devait conclure leur sommet historique sur l'avenir de l'arsenal nucléaire de Pyongyang.



Après l'entretien, place à la réunion de travail. Après avoir échangé en tête-à-tête, accompagnés seulement de leur interprète, Kim Jong Un et Donald Trump ont été rejoints par leurs délégations pour entamer des discussions consacrées à la dénucléarisation de la Corée du Nord. Une conférence de presse est prévue à l'issue de cette réunion en présence de Donald Trump. On ne sait, en revanche, si Kim Jong Un sera présent.



Kim Jong Un "ravi" de rencontrer Donald Trump. Arrivé après Donald Trump, le dirigeant nord-coréen a souligné la ténacité dont ont su faire preuve les deux hommes pour se rencontrer. "Le chemin pour en arriver là n'a pas été facile. Les vieux préjugés et les habitudes anciennes ont été autant d'obstacles, mais nous les avons tous surmontés pour nous retrouver ici aujourd'hui", a assuré Kim Jong Un, se disant "ravi" de rencontrer Donald Trump. Ce dernier a expliqué qu'il s'agissait "d'un grand honneur", promettant une "relation formidable" entre eux.



Crise cardiaque d'un conseiller de Trump. A quelques minutes du début du sommet, le président américain a annoncé dans un tweet que son principal conseiller économique avait été victime d'une crise cardiaque. "Notre Grand Larry Kudlow, qui travaillait si dur sur le commerce et l'économie, vient d'avoir une crise cardiaque. Il se trouve maintenant au centre médical Walter Reed", près de Washington, a-t-il écrit.