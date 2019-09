Solutions à l’insécurité routière : Les « 33 » remèdes de l’ACT

Du fait de la recrudescence des accidents ces dernières semaines, l’Alliance pour la citoyenneté, selon nos confrères de « Enquête », à travers un document, a développé 33 points en guise de solutions à cette hécatombe.



D’abord, il faut veiller à associer les compagnies d’assurances aux réflexions et stratégies engagées dans la recherche de solution pour mieux leur faire part de la nécessité de s’imprégner dans ce cadre qui les concerne. Il faut aussi, selon le document, procéder à la collecte et au traitement de l’information ainsi qu’au renforcement de capacité des agents qui en sont chargés.



Autre point important soulevé, c’est la réglementation sur le contrôle technique et le dégagement par exemple des voitures qui sont en panne sur la route ou même qui sont en stationnement. Donc dans ce cas, il faudrait créer un cadre technique pour un dégagement sécuritaire approprié. Aussi veiller au passage de sa visite technique pour d’abord être en règle, en plus de veiller aux dispositifs techniques de son véhicule.



Pour ce qui concerne la responsabilité des usagers, des solutions sont aussi dégagées, notamment le fait de se doter de voitures peu âgées et plus appropriées, établir un programme de contrôle des auto-écoles qui sont habilitées à donner des cours aux usagers, développer et renforcer la capacité des professionnels de garage, équiper des centres éligibles qui seront destinés à éventuellement accueillir les blessés de ces accidents.



Ce sont autant de solutions qui ont été déclinées au cours de ce séminaire dans le but de livrer des solutions à cette recrudescence d’accidents.