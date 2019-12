Solutions à l'emploi des jeunes : Le ministre Dame Diop invoque l'agro-business et le numérique.

Le ministre de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat est présentement à l'Assemblée nationale pour défendre le projet de son buget programme de 2020.

Par la même occasion, il a fait remarquer que, dans le cadre de la recherche de solutions à la problématique de l'emploi, l'agriculture doit occuper une place de choix dans les efforts de formation. En plus, il a relevé l'impérieuse nécessité de réorienter les jeunes vers les métiers connexes à l'agro-business et ceux du numérique.

Dans ce même volet de d'emploi, le ministre dira qu'un outil non financier sera occtroyé aux jeunes, suivi d'un accompagnement financier à la fin de la formation. La DER est aussi interpellée ainsi que d'autres instruments pour le financement des jeunes.



Dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques, les béneficiaires d’une formation seront suivis, via un projet de métier bien élaboré en amont et un renforcement en entrepreneuriat en vue de leur apprendre à gérer leur propre entreprise.