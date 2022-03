Solution à la dégradation des sols : Le ministère de l’Agriculture doté de cartes de fertilité par les chercheurs de l’ISRA.

Avec l’avancée inquiétante de la dégradation des sols dans plusieurs zones du Sénégal qui affecte les acteurs particulièrement les producteurs agricoles, des cartes de fertilité ont été élaborées après un échantillonnage et des analyses de sols prélevées à travers le pays.

Ces cartes de fertilité mises en place avec l’appui de l’Institut sénégalais de recherche agricole (ISRA), ont été remises au ministère de l’agriculture et de l’équipement rural ce mercredi.





Une option de lutte contre la dégradation des sols initié par le Centre International de Développement des Engrais (IFDC) qui est une organisation internationale destinée à accroître la productivité agricole et à contribuer à une plus grande sécurité alimentaire dans les pays en développement à travers une meilleure gestion de la fertilité des sols, plus efficace et plus respectueuse de l’environnement.





L’Isra qui a assuré la partie technique du projet ‘Dundeul Suuf’ à travers ces cartes de fertilité remises au ministère de tutelle, va poursuivre la réflexion en établissant des formules qui vont permettre, au-delà de la connaissance des sols et à leur sauvegarde, de travailler à atteindre le potentiel de rendement des variétés.