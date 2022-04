Solution à l'offensive Russe en Ukraine : Mamadou Diop Decroix invite Macky Sall à convoquer une session extraordinaire des États de l’Afrique

Dans la gestion générale des affaires du monde, le continent Africain doit pleinement jouer son rôle et montrer son apport sur la marche du globe. C’est l’avis de Diop Decroix qui note une insuffisance de l’implication des pays africains notamment dans la gestion de cette guerre à la fois diplomatique et militaire mettant la Russie et l’Ukraine en relief. Dans cette partie de l’entretien accordé à Dakaractu, le secrétaire de And Jëf/Pads a lancé un appel au président en exercice de l’Union Africaine, le président Macky Sall à convoquer une session extraordinaire des États de l’Afrique pour décliner la position de l’Afrique sur la question. Dans la foulée, l’ancien ministre note positivement cette posture de neutralité adoptée par le Sénégal et félicite le président Macky Sall dans cette logique de médiation suite aux échanges qu’il a eu avec les deux présidents qui attirent en ce moment la conscience internationale.