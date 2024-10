Solution à l’immigration irrégulière : ce que préconise le ministère du Travail et de l’emploi 

Yankhoba Diémé, dans l’émission L’Entretien, a fait le diagnostic du phénomène de l’immigration irrégulière. Un fléau qui gagne de plus en plus de terrain ces derniers jours, mais également, auquel il est toujours difficile de trouver une explication rationnelle. Toutefois, les responsabilités des uns et des autres doivent être situées. C’est ainsi que le ministre du travail, de l’emploi et des relations avec les institutions a regretté cette vague de candidatures à l’immigration irrégulière, mais reconnaît le rôle que chacun, en particulier l’État, doit jouer pour sensibiliser les jeunes. « Je rappelle que le chef de l’État a instruit le Premier ministre et tous les acteurs concernés, dont moi-même, pour l’organisation d’une conférence nationale sur la question de l’immigration irrégulière. » « Il s’agira de mettre sur la table toutes les éventualités pour résoudre cette problématique aux nombreuses questions que tout le monde se pose », a indiqué Yankhoba Diémé qui, poursuivant ses propos, dit reconnaître la part de leurs responsabilités en tant qu’autorités. Mais aussi, les pas à poser pour inviter la diaspora à tenir le langage de vérité devant ces candidats vers ce voyage hasardeux. « Nous sommes d’abord interpellées en premier et c’est la raison pour laquelle nous mettrons, comme le souhaite le président de la République, les mécanismes qu’il faut pour parler avec tous les acteurs concernés. » Mais aussi, il faut inviter la diaspora à renforcer la sensibilisation en informant des réalités hors de nos frontières, conclut-il.