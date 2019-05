Solidarité musulmane : La Haw et les secrets du Waqf, ‘’aumône durable’’ ou ‘’Sadaqa Jariya’’

Parmi les bienfaits profitables à l’homme de manière durable et ce même au-delà de sa mort, figurent en bonne place le Waqf dit ‘’Sadaqa Jariya’’ ou ‘’Aumône durable’’. Pas très bien connue, des Sénégalais, le Waqf est une forme d’adoration d’Allah (Swt) vieille de plusieurs siècles. Il consiste à l’immobilisation d’un bien pour le faire fructifier et en donner le bénéfice aux pauvres.

Parvenir à faire connaitre cette pratique en la vulgarisant davantage au Sénégal et pousser les populations à investir dans le type d’aumône aux retombées durables, c’est cela que s’est fixée Oulimatou Diop, la directrice générale de la Haute autorité du Waqf (Haw). Cette dernière, dans un entretien accordé à Dakaractu, a listé les avantages de l’aumône durable. L’occasion a été mise à profit pour parler des projets au profit des talibés, des enfants et des handicapés. Mais surtout, pourquoi, comment et où participer au Waqf. Entretien...