Solidarité détenus de Tivaouane et aussi de Ourossogui : And Gueusseum en sit-in le 1 et le 5 juillet.

And Gueusseum enfile la tunique syndicale. L'intersyndicale dans un communiqué, appelle l’ensemble des camarades et sympathisants à observer un Sit-in national, le vendredi 1er juillet 2022 de 10H à 13H et le mardi 05 juillet 2022 de 10H à 13H avec respect des urgences au niveau de chaque département du pays, sous la supervision effective des présidents de région de And Gueusseum.



L’ASAS And Gueusseum, se dit, malgré l’implication du Gouverneur de Matam, la médiation du Directoire national conduite par le Président Mballo Dia Thiam qui ont abouti aux nombreuses concessions faites par les camarades pour un retour à la paix, la région entière de Matam continue de faire les frais de l’entêtement et de l’égo du Directeur de l’Hôpital de Ourossogui qui, pour des raisons subjectives et strictement personnelles, sans aucune base administrative, refuse de rétablir Monsieur Amadou Lamine Sano dans ses fonctions de Chef de Service des Soins Infirmiers.



En outre, lit-on dans le communiqué, devant la détention arbitraire et incompréhensible de certains de nos camarades suite à l’incendie de l’Hôpital de Tivaouane, l’ASAS fustige avec la dernière énergie l’acharnement contre les travailleurs de la santé et de l’action sociale, les paramédicaux surtout, et demande leur mise en liberté en attendant le procès.