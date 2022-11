Solidarité de corps et corruption des patrons de presse : Bamba Kassé du synpics étale ses inquiétudes

Lors de la rencontre entre les différentes organisations des médias du Sénégal, la réponse de Bamba Kassé face à la solidarité des acteurs de la presse s’est articulée en deux étapes. D’abord pour lui, cela est dans l’ADN de la presse, elle n’est et ne peut être une affaire d’organisation.





« Lorsqu’on est journaliste, on est un chevalier d’expression de la liberté de presse et de la liberté d’information, quel que soit par ailleurs l’acte qu’on pose dès lors qu’un confrère ou une consœur est agressé ou violenté, les journalistes font bloc et viennent en solidarité », déclare Bamba Kassé.

Pour lui donc, ceci est d’autant plus normal, mais manque un tant soit peu de considération vis à vis de certains autres.





Dans son autre développement Bamba a bien prêté attention à la confusion entre les « intérêts égoïstes » de certains avec « l’intérêt de la corporation », pour lui, un journaliste ne peut pas être partisan. « Le véritable problème aujourd’hui, c’est la partisanerie médiatique de certains membres de la presse, c’est cette confusion que certains entretiennent de façon volontaire qui fait que même le public ne se retrouve plus », dit-il.





Cependant, il n’a pas manqué de tirer l’oreille des « mauvais patrons de presse », ceux qui nuitamment font des réunions dans des QG politiques pour le lendemain porter l'étendard des hommes politiques sur la place médiatique. Bamba Kassé informe que l’initiative de la cap vise à combattre ces mauvaises formes qui font que les journalistes ne sont plus respectés. Il serait donc préférable de faire régner un nouveau climat, restaurer le rôle que la presse a toujours joué dans ce pays, une presse qui scintille avec des journalistes sans aucun complexe. Ce qui devra passer par la tenue d’assises de réflexion...