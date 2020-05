Solidarité Ramadan / Covid-19 : Des « kits ndogou » distribués aux « Daara » et à l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack.

Les écoles coraniques (Daara) de la commune et l'hôpital régional de Kaolack ont reçu leurs " Kits Ndogou" en cette période de ramadan. Le bienfaiteur du nom de "Papi" n'a pas lésiné sur les moyens pour que ces bénéficiaires puissent avoir de quoi se mettre "correctement" sous la dent. Une action qui, d'après lui, a été rendue possible grâce au concours de son mentor, Doro Gaye, qui ne cesse d'apporter sa contribution en cette période de ramadan et dans la lutte contre le Covid-19...