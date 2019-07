Solidarité, Développement et Sociabilité : L'AFSOF pour un meilleur avenir d'Ouest Foire

Créée il y'a de cela deux ans, l'association des femmes solidaires de Ouest Foire (AFSOF) s'est fixée un objectif, celui de développer leur quartier et d'ôter tout préjugé sur cette localité. Ainsi ces braves femmes soutenues par leur maris et toute la famille demandent en retour le soutien des autorités dans leur cause. Sur la liste de leurs plaintes, elles insistent sur la sécurité et l'éclairage de leur quartier. Cet association qui n'est pas très souvent visible compte sortir de l'ombre. D'ailleurs, une première depuis son existence, elle tend vers une grande Conférence religieuse annuelle qui se tiendra dans le quartier le samedi 13 juillet prochain.