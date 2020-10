Sokone : Abdou Latif Coulibaly met à la disposition des sinistrés des inondations et des personnes vivant avec un handicap des kits alimentaires, des fauteuils et des cannes offerts par la première dame.

Les populations de la commune de Sokone viennent encore une fois de bénéficier des largesses de la première dame, Marième Faye Sall. Par le biais du ministre porte-parole de la Présidence de la République, Abdou Latif Coulibaly, plus de 20 tonnes de riz, des dizaines de cartons d'huile etc, ont été offerts aux populations notamment aux sinistrés des inondations et aux personnes vivant avec un handicap. Ces dernières ont par ailleurs reçu des mains du ministre une trentaine de fauteuils et des cannes.



Le ministre porte-parole de la présidence de la République a déclaré que cet appui est venu à point nommé, compte tenu du sentiment de satisfaction dont les bénéficiaires ont fait montre. Lesquels bénéficiaires ont saisi cette occasion pour formuler des prières à l'endroit de leur bienfaitrice (la première dame) et sa fondation ainsi qu'au ministre qui est natif de cette localité.



À rappeler que le ministre Abdou Latif Coulibaly avait dernièrement offert un important don alimentaire aux populations de la commune de Sokone, remis sa contribution au comité communal multi sectoriel de riposte contre la Covid-19 et mis à la disposition de la brigade de la gendarmerie de Sokone, un lot composé de denrées alimentaires et de détergents. Ces dons ont été d'ailleurs accompagnés de fortes enveloppes financières..