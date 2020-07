Sokhna Sèye (Apr) : "L'absence de financements dans la Diaspora est en train de créer des frustrations chez les femmes"

"Quand des financements sont distribués à certains Sénégalais et privés à d'autres, il y a problème. Nous tenons à faire savoir aux autorités de notre pays que les femmes de la Diaspora et surtout celles qui sont en Espagne n'ont reçu aucun centime alors que la covid-19 et son corolaire de confinement ont plongé l'essentiel de ces dames dans des situations financières compliquées..." Le cri du cœur est de Sokhna Sèye, responsable politique Apériste au niveau de la Diaspora.



La leader politique qui réside présentement en Espagne, d'interpeller directement le ministre de la femme. "Nous rappelons à Ndèye Saly Diop Dieng que des femmes Sénégalaises attendent désespérément de bénéficier de ces financements dégagés par le Président Macky Sall. Au-delà du fait qu'elles sont des Sénégalaises, elles sont aussi politiquement dynamiques et ont été d’une grande importance pour le Président de la République et pour son parti politique. Les résultats politiques engrangés lors de la dernière présidentielle prouvent à suffisance leur engagement. Cette absence de financements ou sa distribution parcellaire risque de créer des frustrations", conclura Sokhna Sèye au téléphone de Dakaractu.