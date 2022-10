Sokhna Ndatté Cissé championne du monde : le ministre Sokhna Awa Diop Mbacké exprime sa fierté et magnifie l'accompagnement de l'État dans les daara.

Après le sacre de Sokhna Ndatté Cissé, le ministre Sokhna Awa Diop Mbacké, en charge des daara, a fait face à la presse, le mardi 11octobre lors de l'arrivée de la championne du monde du concours de récital du Coran à Dubaï, pour exprimer sa satisfaction et celle de l'État du Sénégal. Elle affirme que le président de la République a commencé depuis 2013 à prendre en main les écoles arabes et les daara. « Encore une belle illustration de notre marche vers l’école des valeurs et de la réussite! C’est le président de la République Macky Sall qui m'a envoyée pour que je lui fasse un compte rendu de la situation. Sokhna Ndatté Cissé est partie dans un pays où elle n'était jamais allée et a fait face à des personnes qu'elle n'a jamais vues auparavant et elle a eu le cran de répondre aux questions posées par les organisateurs sans aucun problème... Il faut la féliciter! », a déclaré Mme le ministre en chargé des daara du Sénégal, Sokhna Awa Diop Mbacké.