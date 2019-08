Sokhna Mame Say Mbacké : « Dieu n'a pas validé les souhaits des oiseaux de mauvaise augure et a choisi de maintenir parmi nous Mohamed Dionne »

C'est visiblement sortie d'une colère absolument noire que Sokhna Mame Say Mbacké s'est adressée à Dakaractu pour exprimer son désarroi par rapport '' aux oiseaux de mauvaise augure qui ont récemment ventilé de fausses informations sur la vie de Mohamed Boun Abdallah Dionne. '' Apparemment soulagée d'apprendre que son mentor va mieux, la Mbacké-Mbacké, fille de Serigne Cheikh Say Mbacké, Khalife de Serigne Souhaïbou Mbacké Khadim Rassoul, a tenu à dire ses quatre vérités à ces personnes qui ont, selon elle, vite jubilé.



''Dieu est Seul à décider de la vie des créatures. C'est honteux et regrettable qu'au Sénégal, des gens puissent s'empresser d'annoncer des nouvelles aussi malheureuses et aussi fausses que celles du décès d'un homme malade. Comment peut-on arriver à ces extrémités juste parce qu'on ne partage pas avec l'autre le même autel politique ? Pour ce que nous en savons, Mohamed Boun Abdallah Dionne n'a jamais fait de mal à un Sénégalais si ce n'est soutenir corps et âme le Président Macky Sall. C'est son droit le plus absolu d'avoir ce choix politique et nous comptons rester derrière lui pour l'accompagner. Dieu n'a pas validé les conclusions des mauvaises langues et la réponse de Mohamed Boun Abdallah Dionne sera de vite revenir au Sénégal et de se remettre au travail.''



Sokhna Mame Say Mbacké de rassurer ses militantes et militants sur la santé de l'ancien Premier ministre et de remercier tous ces chefs religieux de Touba qui ont enchaîné les prières pour que ce dernier se remette sur pied.