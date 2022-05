Soins chirurgicaux, obstétricaux et anesthésiques en Afrique d’ici 2030 : Macky Sall salue le symposium international tenu à Dakar pour l’atteinte de l’ODD n⁰ 3.

C’est ce lundi 30 mai 2022 que le président a procédé à l’accueil du plus grand navire hôpital du monde pour sa mise en service en Afrique.



Occasion bien saisie par le président de la République pour saluer «la tenue à Dakar du symposium international sur le renforcement des systèmes de soins chirurgicaux, obstétricaux et anesthésiques en Afrique d’ici 2030.



Cette rencontre des ministres en charge de la santé des 14 pays bénéficiaires des interventions de Mercy Ship a été l’occasion de réfléchir sur les voies et moyens d’améliorer les soins chirurgicaux afin de contribuer à l’atteinte de l’ODD n⁰ 3 »



Le président avait comme hôtes le président de la Guinée Bissau, du Congo et des Îles Comores et des autorités du bateau, ainsi que son concepteur.